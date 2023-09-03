Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24 1-й этап Сочи, Россия Расписание трансляций 7 сентября, четверг Спринт, лыжероллеры, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35) Спринт, лыжероллеры, женщины 14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 13:40) 9 сентября, суббота Гонка преследования, лыжероллеры, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35) Гонка преследования, лыжероллеры, женщины 14:00 Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35) 10 сентября, воскресенье Масс-старт, лыжероллеры, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35) Масс-старт, лыжероллеры, женщины 14:00 Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.