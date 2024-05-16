Лукашенко назначил Алиева старшим по Кавказу

Азербайджан несет ответственность за ситуацию во всем Кавказском регионе – как «мощный лидер». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в Баку на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».