Ирина Дубцова рассказала правду об отношениях с Прохором Шаляпиным после скандала со «сбитой летчицей»

Дубцова назвала Шаляпина своеобразным человеком после критики ее творчества Шаляпин признался, что всегда старался говорить о Дубцовой только хорошее, но она первой начала высказываться о нем в негативном ключе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии