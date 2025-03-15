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Ирина Дубцова рассказала правду об отношениях с Прохором Шаляпиным после скандала со «сбитой летчицей»

Ирина Дубцова рассказала правду об отношениях с Прохором Шаляпиным после скандала со «сбитой летчицей»

Дубцова назвала Шаляпина своеобразным человеком после критики ее творчества Шаляпин признался, что всегда старался говорить о Дубцовой только хорошее, но она первой начала высказываться о нем в негативном ключе.

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