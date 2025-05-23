В Минобрнауки России рассказали, сколько зарабатывают ректоры южноуральских вузов

Ректоры ведущих вузов Челябинской области зарабатывают каждый месяц в районе полумиллиона рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство науки и высшего образования России опубликовало ежегодный отчет о заработной плате руководителей высших учебных заведений, находящихся в его ведении.