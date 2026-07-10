Новак заявил, что в России наблюдается дефицит топлива из-за прилетов по НПЗ

Вице-премьер России Александр Новак признал, что в стране наблюдается дефицит топлива. По его словам, причиной стали атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых предприятия частично вышли из строя.
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