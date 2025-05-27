Боня объяснила свое отсутствие на Каннском фестивале словами «не мой уровень»

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня объяснила свое отсутствие на Каннском кинофестивале. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).