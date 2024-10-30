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Трудную дочь состоятельных петербуржцев взялась перевоспитывать новосибирская многодетная семья

Трудную дочь состоятельных петербуржцев взялась перевоспитывать новосибирская многодетная семья

17-летняя дочка богатых родителей отправится в деревню под Новосибирском.Многодетная семья из деревни Шадрино Новосибирской области займётся перевоспитанием 17-летней Евы Гаджиевой из Санкт-Петербурга.

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