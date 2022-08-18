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США переписывают концепт ядерного сдерживания с оглядкой на КНР и Россию

США переписывают концепт ядерного сдерживания с оглядкой на КНР и Россию

  Сергей Домущий , "Ядерный гриб" © 9111.ru «Соединенные Штаты „яростно“ пишут новую теорию ядерного сдерживания, которая одновременно сталкивается с Россией и Китаем», — цитирует Тара Копп из издания DefenceOne слова командующего ядерными силами США.

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