США переписывают концепт ядерного сдерживания с оглядкой на КНР и Россию

Сергей Домущий , "Ядерный гриб" © 9111.ru «Соединенные Штаты „яростно“ пишут новую теорию ядерного сдерживания, которая одновременно сталкивается с Россией и Китаем», — цитирует Тара Копп из издания DefenceOne слова командующего ядерными силами США.
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