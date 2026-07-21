У ВСУ начались проблемы из-за ударов по АЗС

Украинцам, не дожидаясь зимы, стоит подумать о выезде из городов в села или даже за границу. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».