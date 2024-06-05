Магия цвета ногтей поможет счастливо прожить лето 2024 года Алёна ЮрьеваЛето 2024 года обещает быть периодом перемен и новых возможностей, а астролог Валентина Вильнер утверждает, что даже цвет вашего маникюра может повлиять на вашу удачу и благополучие.