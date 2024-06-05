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Магия цвета ногтей поможет счастливо прожить лето 2024 года

Магия цвета ногтей поможет счастливо прожить лето 2024 года

Магия цвета ногтей поможет счастливо прожить лето 2024 года Алёна ЮрьеваЛето 2024 года обещает быть периодом перемен и новых возможностей, а астролог Валентина Вильнер утверждает, что даже цвет вашего маникюра может повлиять на вашу удачу и благополучие.

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