Почти все выпущенные в США электромобили Tesla отозваны

Tesla вынуждена отозвать практически все автомобили, выпущенные на дороги США. Такое решение вынуждено принято после двухлетнего расследования Национальной службы безопасности движения по дорогам (NHTSA).
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