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Татар-информ

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Автоэксперт Попов назвал основные причины, почему машина не заводится

Автоэксперт Попов назвал основные причины, почему машина не заводится

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Если автомобиль не заводится, водителю в первую очередь стоит проверить стартер и аккумулятор.

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