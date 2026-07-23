Иран заявляет, что Ормузский пролив заминирован. Тегеран уже уведомил все стороны, что по меньшей мере южная его часть, ближе к Оману с ОАЭ, оснащена минно-взрывными заграждениями.
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Иран заявляет, что Ормузский пролив заминирован. Тегеран уже уведомил все стороны, что по меньшей мере южная его часть, ближе к Оману с ОАЭ, оснащена минно-взрывными заграждениями.
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