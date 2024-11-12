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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Бүген Татарстанда җепшек кар һәм +1 градус фаразлана

Сишәмбе, 12 ноябрьдә, Татарстанда аязучан болытлы һава торышы көтелә. ТР Гидрометеорология үзәге мәгълүматларына караганда, иртән республиканың кайбер районнарында томан көтелә, ә көндез урыны белән бераз кар, җепшек кар ява.

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