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По данным на 26 апреля, у 94 архангелогородцев нашли ковид

По данным на 26 апреля, у 94 архангелогородцев нашли ковид

21 пациента госпитализировали в медучреждения региона.По данным регионального Управления Роспотребнадзора:  по 12 новых случаев выявлено в Архангельске и Мезенском районе;  11 – в Котласе;  10 – в Вельском районе;  8 – в Няндомском;  по 6 – в Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Шенкурском районе; по 5 – в Плесецком округе и Лешуконском районе;  по 3 – в Мирном, Онежском и Приморском районах;  по 2 – в Новодвинске, Красноборском и Пинежском районах;  по 1 – в Виноградовском округе, а также в Котласском, Холмогорском и Устьянском районах.

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