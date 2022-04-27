По данным на 26 апреля, у 94 архангелогородцев нашли ковид

21 пациента госпитализировали в медучреждения региона.По данным регионального Управления Роспотребнадзора: по 12 новых случаев выявлено в Архангельске и Мезенском районе; 11 – в Котласе; 10 – в Вельском районе; 8 – в Няндомском; по 6 – в Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Шенкурском районе; по 5 – в Плесецком округе и Лешуконском районе; по 3 – в Мирном, Онежском и Приморском районах; по 2 – в Новодвинске, Красноборском и Пинежском районах; по 1 – в Виноградовском округе, а также в Котласском, Холмогорском и Устьянском районах.