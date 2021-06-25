Рыбаки добыли тысячи тонн популярной в Приморье рыбы

Ловля этих содержащих кислоты Омега-3 видов рыбы ведётся в Южно-Курильской зоне. На этом участке работают 2 судна с высоким водоизмещением под управлением компании «Форпост» и ещё 1 судно Базы активного морского рыболовства, расположенной в Находке.