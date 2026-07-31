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Регионы России

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Компания «СиСофт Девелопмент» подвела итоги первого конкурса «ТИМ-лидеры 2026»

Компания «СиСофт Девелопмент» подвела итоги первого конкурса «ТИМ-лидеры 2026»

Все конкурсные работы выполнялись с использованием программных продуктов «СиСофт Девелопмент». Их оценивала конкурсная комиссия, состоящая из экспертов компании, преподавателей профильных вузов, а также представителей промышленных и строительных организаций.

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