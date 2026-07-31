Компания «СиСофт Девелопмент» подвела итоги первого конкурса «ТИМ-лидеры 2026»

Все конкурсные работы выполнялись с использованием программных продуктов «СиСофт Девелопмент». Их оценивала конкурсная комиссия, состоящая из экспертов компании, преподавателей профильных вузов, а также представителей промышленных и строительных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии