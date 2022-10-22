Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Стив Нэш: «Горжусь Беном Симмонсом, он показал себя»

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш отдал должное защитнику команды Бену Симмонсу после матча с «Торонто» (109:105).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх