Axios: чиновники США ошеломлены готовностью Ирана к обострению конфликта

США поразила готовность Ирана к эскалации конфликта. Об этом 31 июля сообщил портал Axios. / Источник: (с) ИА Регнум«Некоторые американские чиновники были ошеломлены тем, насколько иранцы были готовы к эскалации конфликта.
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