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Во дебилы, снова на старые грабли..

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Эксклюзив:  Администрация Байдена обвинит Москву в использовании подконтрольных кремлю СМИ и других онлайн-платформ для распространения дезинформации среди избирателей США, стало известно CNN Администрация Байдена в среду планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на президентские выборы в США в 2024 году, используя подконтрольные Кремлю СМИ и другие онлайн-платформы для распространения дезинформации среди американских избирателей, сообщили CNN шесть источников, знакомых с этим вопросом.

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Комментарии
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Eduard
Даже если новость настоящая,они её перекрутят,как хотят!
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8 час.
ДМ
Денис Милюков
Пока Байден в поте лица, не зная ни выходных ни праздников гадит по подъездам, выкручивает лампочки, портит зелёные насаждения и делает много другой интересной работы в России, наши телеканалы &quot;Россия 1&quot; и &quot;Россия 24&quot; зачем то влезли в сетку основного вещания в США и травят анекдоты про Байдена! Ай Aй, Ай! Как нехорошо! 🤣🤣🤣
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5 час.
Александр Николаевич
Знали бы вы 3,14ндосики, как глубоко Нас Рать на ваши проблемы! Усритесь вы со своими выборами по самые ушы! Выбирайте хоть рыжих, хоть убогих! Правят (пока) миром не они... НО до тех кто правит РОССИЯ тоже доберется (желательно без ТЯО!).
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1 час.

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