Во дебилы, снова на старые грабли..

Eduard Даже если новость настоящая,они её перекрутят,как хотят!

ДМ Денис Милюков Пока Байден в поте лица, не зная ни выходных ни праздников гадит по подъездам, выкручивает лампочки, портит зелёные насаждения и делает много другой интересной работы в России, наши телеканалы "Россия 1" и "Россия 24" зачем то влезли в сетку основного вещания в США и травят анекдоты про Байдена! Ай Aй, Ай! Как нехорошо! 🤣🤣🤣