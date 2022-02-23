8 марта против 23 февраля – топ подарков

В праздники все равны – и автомобилисты, и пешеходы. Мы имеем в виду даримые им подарки, конечно же. По случаю Дня защитника Отечества аналитический центр Sokolov провел опрос на тему, что мужчины получили и что хотели бы получить в подарок.
В праздники все равны – и автомобилисты, и пешеходы. Мы имеем в виду даримые им подарки, конечно же. По случаю Дня защитника Отечества аналитический центр Sokolov провел опрос на тему, что мужчины получили и что хотели бы получить в подарок.
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