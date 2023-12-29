Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Похоже, начал буксовать план Запада, согласно которому братья- славяне должны были уничтожить друг друга, а те, кто их стравливал - стать хозяевами богатой ресурсами территории и уцелевших, в необходимом Западу количестве,славянских рабов.

Леонид Руси

Хохлы предали православие, славянство... И решили на этом набрать очки... Проще говоря, они полюбили буржуинов и сатанистов, как мальчиш Плохиш... И за коробку печенья и варенья... пошли умирать за мировое буржуинство. ))) Жалкие рабы )))