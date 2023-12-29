Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Политнавигатор Бывшие украинские военнопленные рассказали о своей жизни в России Многие украинские военнослужащие, попавшие в плен к российской армии, предпочитают остаться в РФ, и даже перевозят сюда семьи.

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Комментарии
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Наталия
Похоже, начал буксовать  план Запада, согласно которому братья- славяне должны были уничтожить друг друга, а те, кто их стравливал - стать хозяевами богатой  ресурсами территории и уцелевших, в необходимом Западу количестве,славянских рабов.
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9 час.
Леонид Руси
Хохлы предали православие, славянство... И решили на этом набрать очки... Проще говоря, они полюбили буржуинов и сатанистов, как мальчиш Плохиш... И за коробку печенья и варенья... пошли умирать за мировое буржуинство. ))) Жалкие рабы )))
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7 час.

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