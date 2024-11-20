Важная помощь от читателей «Русской Весны», наступающим на Курахово (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за Мавик 3, Starlink; за медицину Сашу Штирлица с командой, за нефопам Ирину, за перчатки Андрея и Анну, за носилки мастериц«Северной СмоРодины» , за спецпитание«Консерваторию Z»за хвостовикиТехнофронт «Русской весны».