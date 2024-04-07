Звезду сериала «Солдаты» объявили в розыск из-за долгов на миллионы рублей

Российского актера Игоря Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов на миллионы рублей. По данным издания, 49-летний артист накопил 67,5 тысячи долларов (6,1 миллиона рублей) долгов, которые не выплачивает несколько нет.
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