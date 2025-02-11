Трамп: возвращение Фогеля может стать началом отношений для завершения конфликта

REUTERS/Chip Somodevilla Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя возвращение осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, выразил надежду, что это станет началом отношений, которые приведут к завершению конфликта на Украине.