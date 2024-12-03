Эксперты дали совет, как не позволить мошенникам взломать учетную запись на Госуслугах

Россиянам рассказали о схеме мошенников с применением неиспользуемых сим-карт граждан. Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, с помощью старых сим-карт злоумышленники получают доступ к учетным записям их бывших владельцев, располагающимся на различных сервисах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии