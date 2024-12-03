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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Эксперты дали совет, как не позволить мошенникам взломать учетную запись на Госуслугах

Россиянам рассказали о схеме мошенников с применением неиспользуемых сим-карт граждан. Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, с помощью старых сим-карт злоумышленники получают доступ к учетным записям их бывших владельцев, располагающимся на различных сервисах.

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