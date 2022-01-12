Лига чемпионов. «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Прометей», «Тенерифе» выиграл у «Каршияки» и другие матчи

В среду, 12 января, в рамках турнира плей-ин Лиги чемпионов прошли пять матчей. Лига чемпионов Плей-ин Бешикташ Турция – Хапоэль Холон Израиль – 70:72 (26:13, 18:24, 11:16, 15:19) ПАОК Греция – Страсбур Франция – 79:80 (15:23, 19:14, 23:15, 22:28) Хапоэль Иерусалим Израиль – Прометей Украина – 95:70 (40:16, 22:24, 16:7, 17:23) Тенерифе Испания – Каршияка Турция – 76:69 (19:16, 18:24, 17:12, 22:17) Тревизо Италия – Лаврио Греция – 87:72 (23:20, 21:16, 19:21, 24:15) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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