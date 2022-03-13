Юрий Селиванов: Во имя высших интересов России

Прочный экономический и геополитический фундамент российско-турецких отношений, своевременно заложенный благодаря государственной мудрости российского руководства, обеспечивает безопасность России с черноморского направления даже в нынешней крайне острой ситуации На фоне безобразного поведения Запада, который сначала организовал украинский госпереворот, а потом полностью проигнорировал законные российские требования по гарантиям безопасности, не оставив, тем самым, Москве никаких вариантов, кроме военного ответа, Турецкая республика по отношению к России пока ведет себя более чем прилично.