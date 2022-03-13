Заноза

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Юрий Селиванов: Во имя высших интересов России

Юрий Селиванов: Во имя высших интересов России

Прочный экономический и геополитический фундамент российско-турецких отношений, своевременно заложенный благодаря государственной мудрости российского руководства, обеспечивает безопасность России  с черноморского направления даже в нынешней крайне острой ситуации На фоне безобразного поведения Запада, который сначала организовал украинский госпереворот, а потом полностью проигнорировал законные российские требования по гарантиям безопасности, не оставив, тем самым,  Москве никаких вариантов, кроме военного ответа, Турецкая республика по отношению к России пока ведет себя более чем прилично.

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