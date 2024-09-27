Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный эротический гороскоп за 30 сентября - 6 октября

Пусть в вашем доме играет ненавязчивая музыка, окрашенная в теплые тона, и вы только вдвоем, при свете ночника, или же вообще в полумраке… Пусть ваш возлюбленный видит только вашу грудь и руки, а потом и вовсе закрывает глаза от удовольствия.