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В Москве отреставрируют 14 жилых домов — объектов культурного наследия

В Москве отреставрируют 14 жилых домов — объектов культурного наследия

Москва выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

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