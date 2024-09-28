В Москве отреставрируют 14 жилых домов — объектов культурного наследия

Москва выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
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