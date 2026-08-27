Украинский эксперт о проблемах борьбы с русской баллистикой: «Дело не только в нехватке ракет к ПВО»

Российские ракеты находят слепые зоны, чтоб прорвать украинскую ПВО. Об этом в эфире видеоблога OSN UA заявил офицер ВВСУ запаса, директор оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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