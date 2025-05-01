Железняк: сделка о недрах хуже, чем то, что предлагали Зеленскому в феврале

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что заключенная сделка по недрам между Украиной и США хуже той, что предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в феврале.
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