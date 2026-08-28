Токаев открыто заявил о кризисе доверия между странами

Рост международной напряженности привел к снижению доверия между крупнейшими государствами, а Совет Безопасности ООН перестал эффективно выполнять функцию поддержания глобального и регионального мира.
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