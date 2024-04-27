СК Армении завел дело из-за присоединения военных к протестам на границе

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с присоединением 15 военных-контрактников к акциям протеста в Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии