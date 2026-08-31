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Татар-информ

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Более 2 млн больничных закрыто с помощью МАКС с начала года в России

Более 2 млн больничных закрыто с помощью МАКС с начала года в России

Свыше 2,1 млн больничных листов дистанционно закрыто за семь месяцев с помощью национального мессенджера «МАКС».

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