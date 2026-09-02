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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мохаммед бен Сулайем: «Слышал истории о предвзятости ФИА. Есть мнение, что федерация настроена против британцев»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал штраф пилота «Альпин» Франко Колапинто на Гран-при Нидерландов .

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