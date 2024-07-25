Милонов не увидел опасности для психики в представлении себя собакой с хвостом

Также безопасно бегать, прыгать и гарцевать на игрушечных лошадках Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хоббихорсинг и квадробинг не имеют разрушительного воздействия на детскую и подростковую психику, пишет "Парламентская газета".