Милонов не увидел опасности для психики в представлении себя собакой с хвостом

Также безопасно бегать, прыгать и гарцевать на игрушечных лошадках Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хоббихорсинг и квадробинг не имеют разрушительного воздействия на детскую и подростковую психику, пишет "Парламентская газета".
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