Как платили при царе

Мы многое знаем о конце 19, начале 20 веков. Императоров этого периода, особенности внешней политики, знаем о золотом рубле Витте и Транссибе, о французских булках и гимназистках румяных, о Ленине и рождении РСДРП.
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