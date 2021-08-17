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Как платили при царе

Как платили при царе

Мы многое знаем о конце 19, начале 20 веков. Императоров этого периода, особенности внешней политики, знаем о золотом рубле Витте и Транссибе, о французских булках и гимназистках румяных, о Ленине и рождении РСДРП.

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