Движение поездов в Мурманской области восстановили после аварии на ж/д путях

Поврежденный участок железной дороги восстановили, а сошедшие с рельсов вагоны вывезли с перегона. Железнодорожные рабочие восстановили участок на перегоне Куна – Ягельный Бор, где 21 сентября сошел с рельсов поезд № 21 Мурманск — Петербург.