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Bloomberg: администрация Трампа дала понять, что хочет извинений от Зеленского

Bloomberg: администрация Трампа дала понять, что хочет извинений от Зеленского

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от главы Украины Владимира Зеленского после ссоры, произошедшей в Овальном кабинете Белого дома.

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