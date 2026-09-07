Первый физкультурный инклюзивный фестиваль «Герои Отечества» провели в Серпухове

В деревне Лужки городского округа Серпухов на базе «Лесная опушка» состоялся инклюзивный физкультурный фестиваль «Герои Отечества», объединивший более 130 ветеранов боевых действий.
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