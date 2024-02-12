Ротенберг про 8:1 с «Сочи»: «Цифры соответствуют моему году рождения. Видимо, ребята хотели поздравить Грицюка, чтобы больше забивал»

Клуб из Санкт-Петербурга разгромил сочинцев (8:1) в первом матче на «СКА-Арене». – Насколько было принципиально забросить восьмую шайбу, чтобы матч закончился с цифрами, которые соответствуют вашему игровому номеру? – Это соответствует моему году рождения.
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