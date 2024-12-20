"Пойдут через запятую": Путин о новых ударах. Кадыров не сдержался

ВН

Валерий Николаевич

Про поединок на территории Киева конечно интересно. Но это сильно смахивает на предложение сыграть в игру "Если бы я был президентом". Вот если бы я был президентом, я вдарил еще раз, но вдарит ли реальный - сильно сомневаюсь. Короче, туманные "красные линии" - всё, перешли на следующий этап, условное название "выбери цель"