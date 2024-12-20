"Пойдут через запятую": Путин о новых ударах. Кадыров не сдержался

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ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Знаете кто это спросил? Знаете 😉 Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
БандероЖОПскую коррупцию??
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Про поединок на территории Киева конечно интересно. Но это сильно смахивает на предложение сыграть в игру &quot;Если бы я был президентом&quot;. Вот если бы я был президентом, я вдарил еще раз, но вдарит ли реальный - сильно сомневаюсь. Короче, туманные &quot;красные линии&quot; - всё, перешли на следующий этап, условное название &quot;выбери цель&quot;
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7 час.
Нина Сазонова
По всем перечисленным выше.послать по &quot;Орешнику&quot;. Может тогда поймут, что с на ми так нельзя.
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2 час.

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