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"Пойдут через запятую": Путин о новых ударах. Кадыров не сдержался
Комментарии
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Юрий Золотарев
БандероЖОПскую коррупцию??
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Про поединок на территории Киева конечно интересно. Но это сильно смахивает на предложение сыграть в игру "Если бы я был президентом". Вот если бы я был президентом, я вдарил еще раз, но вдарит ли реальный - сильно сомневаюсь. Короче, туманные "красные линии" - всё, перешли на следующий этап, условное название "выбери цель"
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7 час.
Нина Сазонова
По всем перечисленным выше.послать по "Орешнику". Может тогда поймут, что с на ми так нельзя.
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2 час.
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