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Иран ударил по авиабазе США в Иордании, выведя из строя несколько самолётов

Иран ударил по авиабазе США в Иордании, выведя из строя несколько самолётов

Соединённые Штаты продолжают нести потери в технике на Ближнем Востоке, сразу несколько боевых самолётов получили повреждения в ходе ответных иранских ударов.

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