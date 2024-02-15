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Коротченко потребовал сокрушительного удара возмездия за удар ВСУ по Белгороду

Специалист по военным вопросам Игорь Коротченко отметил, что России следует реагировать силовым ударом на тех, кто задумывает и осуществляет незаконные террористические нападения на наши населенные пункты.

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