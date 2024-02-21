О пособиях семьям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

При соблюдении условий, установленных законодательством, семьям, воспитывающим детей, назначаются:социальная пенсия (назначается органом по труду, занятости и социальной защите по месту жительства заявителя) .
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