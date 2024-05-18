СК даст правовую оценку заочному обвинению ГБР Бортникова и Золотова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку по факту выдвижения заочных обвинений со стороны Киева директору ФБР Александру Бортникову и главе Росгвардии Виктору Золотову.
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