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СК даст правовую оценку заочному обвинению ГБР Бортникова и Золотова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку по факту выдвижения заочных обвинений со стороны Киева директору ФБР Александру Бортникову и главе Росгвардии Виктору Золотову.

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