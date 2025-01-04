Назарбаев не отличался политической деликатностью — Токаев

АСТАНА (ИА Реалист). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на днях дал интервью местному изданию «Ана тiлi», в котором не только подвёл итоги прошлого года, но и дал оценку своему предшественнику — первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.