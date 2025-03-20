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Свежие комментарии

Я следил, как Дзюба бил рекорд. Для него это точно не шоу

Я следил, как Дзюба бил рекорд. Для него это точно не шоу

И догнать его некому. Мне казалось, Артем Дзюба подойдет к игре с Гренадой более иронично. Понятно, хочется рекорда, но все же установить его в серьезной игре или в товарняке с Гренадой (174-е место в рейтинге ФИФА) – разный контекст.

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