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Дизайн мансардных спален: идеи, особенности и рекомендации

Покупая дом с мансардой, новые жильцы задумываются о дальнейшем использовании этого помещения. Здесь можно с успехом разместить рабочий кабинет, комнату для подростка, релакс-зону, бильярдную, однако одним из лучших решений станет оборудование чердачного помещения для спальни.

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