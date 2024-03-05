Дизайн мансардных спален: идеи, особенности и рекомендации

Покупая дом с мансардой, новые жильцы задумываются о дальнейшем использовании этого помещения. Здесь можно с успехом разместить рабочий кабинет, комнату для подростка, релакс-зону, бильярдную, однако одним из лучших решений станет оборудование чердачного помещения для спальни.